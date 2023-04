Personalbrist ger längre inlåsning

Brist på personal har lett till att bland annat Hällbyanstalten låter de ntagna vara inlåsta längre tid i sina celler, enligt Sveriges Radios Ekot.

Sedan den 27 mars låser man på Hällby in fångarna två timmar mer per dygn och sparar på så sätt in tio tjänster. Även Salbergaanstalten har utökat tiden som de intagna är inlåsta, och Skänningeanstalten överväger det.

Efter ett beslut av Kriminalvårdens generaldirektör i januari kan alla anstalter nu välja att frångå de tidigare riktlinjerna om max tolv timmars inlåsning i sträck.