Piloter slutar flyga hem resenärer

Under söndagen flyger 21 SAS-plan med strandsatta charterresenärer ombord hem till Skandinavien.

Nu meddelar pilotföreningen SAS Pilot Group (SPG) att deras piloter slutar flygningarna av de strandsatta från och med måndag. Orsaken är att det finns alternativa resmöjligheter.

Det var under torsdagen som SAS och pilotfacken kom överens om att göra ett avsteg från SAS-piloternas strejk för att flyga hem strandsatta charterresenärer. Under fredagen lyfte 18 plan, under lördagen lyfte ytterligare 33 stycken.