Pilotfackens medlemmar godkänner SAS-avtal

De nordiska pilotfackens medlemmar har sagt ja till det kollektivavtal som förhandlades fram med SAS i juli.

Det femåriga avtalet, som innebar slutet på drygt två veckors strejk, garanterar bland annat att över 500 piloter ska återanställas och att de nya villkoren ska gälla för samtliga SAS-bolag.

Avtalet ska nu godkännas av föreningarnas styrelser samt av en amerikansk domstol eftersom SAS befinner sig under konkursskydd. Bolaget förlorade över 100 miljoner kronor per dag under tiden som strejken varade.