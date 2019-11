Polischef: Allt yngre dras in i våldsbrott

Allt yngre personer dras in i den gängkriminella miljön i Uppsala län. Vissa är elva och tolv år gamla. -Vi har aldrig sett så många minderåriga som är involverade i skjutningarna och som springer de grovt kriminellas ärenden, säger Carin Götblad, regionpolischef till SVT Uppsala.



Hittills har 28 skjutningar skett i Uppsala län. I polisregion Mitt där Gävleborg och Västmanland ingår har 44 skjutningar skett under 2019. Enligt DN har antalet misstänkta för vålds- brott under 15 år ökat i region Mitt, från 200 till 400 mellan 2015-2019.