Den brittiske artisten Gerry Marsden, känd från gruppen Gerry and the Pacemakers, har gått bort vid 78 års ålder.

Dödsfallet bekräftas av Marsdens vän, journalisten Pete Price, på Twitter.

”Det är med mycket tungt hjärta jag måste meddela er att den legendariske Gerry Marsden har gått bort efter en kort tids sjukdom”, skriver han.

Gruppen fick Englandsettor med singlarna ”How do you do it”, ”I like it” och ”You'll never walk alone” som blivit synonym med fotbollsklubben Liverpool FC.