Den ihållande vinterkylan återspeglas i rekordpriser på el under måndagen.

Under måndagen väntas genomsnittliga elpriser på 3,01 kronor per kilowatttimme i prisområde 3 och 4 som omfattar Svealand och Götaland. Mellan kl 16 och 17 väntas ett timpris på 6,48 kr plus skatter och avgifter.

I Norrland väntas snittpriset under dygnet bli 1,36 kronor.

Att priset rusar just nu beror bl.a. på kylan, låg vindkraftsproduktion och importbegränsningar från Norge. Nedlagd kärnkraft bidrar på låg sikt.