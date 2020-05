Rekordmånga handlar mat på nätet

Mathandeln på nätet går som tåget under coronakrisen – och det är framför allt de äldre som bidrar till rekordsiffrorna, rapporterar TT.



E-handeln ökade med 101,2 proc under april månad jämfört med samma period 2019 – den största uppgången hittills, enligt Svensk dagligvaruhandel.



– En kundgrupp som börjat e-handla mat i betydligt större utsträckning än tidigare är de äldre, säger Karin Brynell på Svensk dagligvaruhandel.



Samtidigt ökade hemleveranserna av mat med 56,8 proc under perioden.