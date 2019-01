Rekordmånga missnöjda bankkunder

Antalet anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) ökade kraftigt i fjol. Jämfört med 2017 var ökningen var 22 proc. Den största ökningen stod bankerna för, 85 proc, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

En ökning som reklamationsnämndens chef, Marcus Isgren, beskriver som överraskande. Han säger till Ekot att det är ”den största ökningen i nämndens historia”. Nämnden har under flera år fått fler och fler ärenden och under fjolåret stärktes alltså den trenden då ytterligare 17 575 anmälningar kom in.