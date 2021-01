Rekordmånga nya företag startades 2020

Trots att 2020 präglades av pandemin startades rekordmånga företag. Under fjolåret startades 73 500 nya företag i Sverige, 14 procent fler än 2019.



Det har aldrig tidigare registrerats så många nya företag under ett enskilt år, enligt Bolagsverkets statistik, som sträcker sig tillbaka till 1984.



Boo Gunnarsson, företagarexpert på Visma Spcs som tagit fram statistiken från Bolagsverket, tror att många som blivit korttidspermitterade eller uppsagda under pandemin tänkt igenom vad man vill göra och att drömmen om att starta eget förverkligas av många.