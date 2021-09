Riksdagsledamoten Hanif Bali (M) tar time out

Riksdagsledamoten Hanif Bali (M) tar en time out från politiken efter beskedet att han utreds för misstänkt utnyttjande av barn för sexuell posering, uppger Moderaternas gruppledare Tobias Billström för TT.



Beskedet om att Särskilda åklagarkammaren inlett en förundersökning mot Bali (M) kom under fredagsmorgonen, efter att flera polisanmälningar inkommit. Hanif Bali nekar till anklagelserna.



Under fredagen kom beskedet att Hanif Bali tar time out från politiken med anledning av utredningen.