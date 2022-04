Extrema fattigdomen riskerar att öka

263 miljoner personer kan hamna i extrem fattigdom i år på grund av pandemin, ojämlikhet och inflation på mat och energi, som förvärras av kriget i Ukraina, bedömer Oxfam.

Kriserna skapar en ”akut katastrof av sällan skådat slag” där vissa tvingas välja mellan medicin, mat och tak över huvudet,enligt Hanna Nelson, policychef på Oxfam Sverige.

Vid årets slut kan totalt 860 miljoner människor leva under existensminimum, på mindre än 20 kr per dag, skriver hjälporganisationen i sin nya rapport ”First Crisis, Then Catastrophe”.