Det kommer bli blåsigt väder veckan ut med risk för mycket hårda vindbyar på sina platser.

-Det kommer att bli mer höstlikt väder nu framöver och redan i helgen kommer det att bli väldigt blåsigt, säger SVT:s meteorolog Nils Holmqvist.

Under lördagskvällen kommer det in ett stort regnområde västerifrån. I norra Götaland kommer det troligtvis vara mycket hårda vindbyar under söndagen, som i så fall kommer resultera i en klass 1-varning.