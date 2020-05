Rocklegendaren Little Richard död

Rocklegendaren Little Richard är död, bekräftar hans son för musikmagasinet Rolling Stone. Han blev 87 år gammal.



Little Richard anses vara en av förgrundsgestalterna inom rock'n'roll och slog igenom stort med låten ”Tutti frutti” 1956.



Hans musik har influerat många andra musiker, t.ex Elton John.



Han hade en lång rad hits som ”Long tall Sally”, ”Rip it up” och ”Lucille” 1957. Hans sista stora hit var ”Good golly miss Molly” 1958, efter den hamnade han aldrig mer på topp 10.