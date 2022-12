Ronaldos ersättare hattrickhjälte

21-årige anfallaren Goncalo Ramos hade 33 minuters erfarenhet av landslagsfotboll innan åttondelen mot Schweiz.

Han fick chansen från start, eftersom Cristiano Ronaldo bänkades på grund av misstänkt konflikt, och gjorde hattrick.

I sin 50:e spelminut i portugisiska landslagströjan tryckte han in 1-0 i nättaket. Avslutet mätte över 60 km/h.

I andra halvlek petade han in sitt andra mål och via kylig chip fullbordade han sitt hattrick till 5-1. Portugal vann åttondelen med 6-1. Cristiano Ronaldo byttes in i 73:e minuten.