Rushdie vårdas i respirator efter dåd

Författaren Salman Rushdie vårdas i respirator och är inte talbar på grund av skadorna han ådrog sig då han överfölls på scen, enligt hans agent.



”Salman kommer troligtvis att förlora ett öga, nerverna i hans arm är skadade och hans lever träffad och skadad”, uppger Rushdies agent Andrew Wylie, enligt The New York Times.



Rushdie knivhöggs när han skulle hålla ett föredrag i staden Chautauqua nordväst om New York på fredagen. Moderatorn Ralph Henry Reese skadades i ansiktet under attacken, men han har blivit utskriven från sjukhuset.



En misstänkt gärningsman är gripen efter överfallet på Salman Rushdie. Han är 24 år, heter Hadi Matar och kommer från delstaten New Jersey.

Motivet bakom knivattacken är okänt. Enligt AP, vars reporter befann sig i föreläsningssalen, antingen slog eller knivhögg gärningsmannen Rushdie 10-20 gånger. Några hundra personer i publiken blev vittnen till dådet.

75-årige Rushdie har levt under ständig övervakning sedan han gav ut boken ”Satansverserna” 1988. Den berörde delvis profeten Muhammeds liv.