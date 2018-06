Salabrand fortfarande utom kontroll

Skogsbranden utanför Sala är inte under kontroll, trots stora insatser både från luften och på marken.



Under tisdagsmorgonen återupptog helikoptrar vattenbombningarna. Släckningsarbetet gjorde ett uppehåll på grund av mörker under natten.



Larmet om den kraftiga branden vid Rörbo utanför Sala kom in under måndagseftermiddagen. Det brinner i samma område som vid den stora skogsbranden 2014. Branden sprider sig i sydostlig riktning. Omkring 25 personer har evakuerats. Ingen har skadats.