Keith Flint, sångare i The Prodigy, har gått bort, 49 år gammal. Den ikoniske sångaren hittades död i sitt hem i Essex, England, på måndagsmorgonen, skriver The Sun.

Polisen kallades dit efter larm om att Flint var medvetslös. Även ambulans kom, men Prodigy-sångarens liv gick inte att rädda. Polisen har inte gått ut med någon dödsorsak, men misstänker inget brott.

The Prodigy hade sin storhetstid under 90-talet med hits som Firestarter, Breathe, Smack my bitch up och No good (Start the dance).