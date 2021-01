SAS vd slutar

Flygbolaget SAS vd Rickard Gustafson slutar på sitt jobb senast den 1 juli. I stället tar han över som vd för kullagerjätten SKF.



”Efter tio intensiva och stimulerande år i SAS är det under första halvåret 2021 dags att lämna stafettpinnen vidare, i och med att jag har erbjudits en tjänst i en av Sveriges ledande industrikoncerner”, säger Gustafson i SAS pressmeddelande.



I december redovisade SAS, som varit under hård press under coronapandemin, en förlust på drygt 3 miljarder kronor för det fjärde kvartalet 2020.