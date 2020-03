Säsongen slut för all elithockey

SM-slutspelet i ishockey ställs in helt både för damer och herrar. Även Hockeyallsvenskan och Hockeyettan ställs in. Det beskedet lämnade förbundet efter ett extrainsatt möte under söndagen.

Samtliga lag som säsongen 2019/2020 tillhört SHL, SDHL, Hockeyallsvenskan och Hockeyettan kommer att tillhöra samma serier även kommande säsong,

-För oss är det viktigaste just nu att göra det vi kan för samhället i stort, men också att sätta hälsan först, säger Anders Larsson, ordförande hos Svenska Ishockeyförbundet.