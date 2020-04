Under vecka 15 uppmättes 2000-talets högsta dödstal i Sverige, visar SCB:s preliminära statistik.



Då dog 2 505 personer vilket är närmare 150 fler döda än de näst högst uppmätta dödstalen under en vecka, som var 2 364 döda under vecka 1 år 2000, skriver SCB.



Tomas Johansson på SCB betonar dock att det är preliminär statistik och att dödstalen för främst de senaste veckorna kommer att revideras uppåt.

Siffrorna är inte satta i relation till befolkningsmängden genom åren.