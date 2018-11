SEB och Nordea dras in i dansk härva

SEB och Nordea dras nu in i en dansk skattebedrägerihärva kopplat till de uppmärksammade så kallade cum ex-affärerna där bedragare plockat ut skatt som aldrig betalats in.



Danmarks skatteminister Karsten Lauritzen (Venstre) vill att danska Finansinspektionen ska granska Danske Bank, Nordea och SEB kring anklagelser om inblandning i skattesvindel gällande utdelningar i Danmark.



SEB har sedan tidigare dragits in i granskningen i Tyskland, enligt rätts- liga dokument som TT granskat tillsammans med SVT och tyska Correctiv.