SJ fortsätter ställa in tåg

SJ ställer in fler tåg. Efter det tidigare beskedet om 30 inställda tågavgångar per dag under denna vecka fram till jul meddelas nu att detta även gäller mellan jul och nyår.

Denna vecka är det snabbtågen som drabbas värst. Efter jul är det i första hand regionaltåg som drabbas.

– Ifall man har bokat en biljett på ett av de inställda regionaltågen kommer man bli kontaktad inom kort, säger Mikael Grinbaum, presskommunikatör på SJ till Aftonbladet. Sjukdom med personalbrist som följd har angetts som förklaring till inställda tåg.