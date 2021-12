SJ ställer in 30 avgångar dagligen

Sjukdom med personalbrist som följd gör att SJ tvingas ställa in nära 30 tågavgångar per dag under julveckan. Det uppger SJ för SVT Nyheter.

De berörda avgångarna är planerade måndag till torsdag, och de i huvudsak drabbade sträckorna är bland annat Stockholm-Göteborg, Stockholm-Malmö, Stockholm-Uppsala och Linköping-Gävle.

Men SJ meddelar också att de som reser på onsdag eller torsdag kommer att bli garanterade en plats eftersom fler tågvagnar ska sättas in.

Drabbade resenärer kommer att bli kontaktade av SJ under måndagen.