Den svenska sjukfrånvaron når nya rekordnivåer. Förra veckan ökade sjukpenningansökningarna till 40 000, från 27 000 veckan före.



Samtidigt slår ansökningarna om smitt- bärarpenning sin högsta notering hittills. Förra veckan kom det in över 11 000 ärenden.



– Det är helt unika siffror, säger Leif Höök, chef på Försäkringskassan.



Även vabbandet är nästan dubbelt så högt under årets andra vecka jämfört med i fjol. All sjukfrånvaro härrör dock inte bara från omikron.