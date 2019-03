Skådespelaren Luke Perry har gått bort 52 år gammal, rapporterar nöjessajten TMZ.

Luke Perry drabbades i förra veckan av en massiv stroke i sitt hem i Kalifornien och fördes akut till sjukhus. Han har sedan dess hållits nedsövd men hans liv gick inte att rädda.

Perry slog igenom i rollen som Dylan McKay i den kultförklarade tv-serien Beverly Hills 90210. Han är senast känd från tv-serien Riverdale. Han medverkar också i den kommande Tarantinofilmen Once upon a time in Hollywood.