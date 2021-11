Skatteverket får fejkade rättelser

Skatteverket har börjat få in allt fler ”rättelser” från personer eller företag som uppger att deras eller deras anställdas lön behöver justeras.



Många gånger har dock inte personen fått en mycket högre lön, som uppges, rapporterar SVT Nyheter. I stället är det bedragare som skickar in rättelserna för att snabbt höja sin kreditvärdighet för att ta stora lån.



Pengarna som håvas in används sedan för att köpa, och sedan sälja, dyra prylar och fordon.



-Det här är ett upplägg som funnits länge men som ökat, säger Skatteverkets Pia Bergman.