Skillnad i ersättning inom vården

Eventuell extra ersättning till personal som arbetar med covidsjuka skiljer sig mycket åt över landet, visar en enkät som Sveriges Radio Ekot har skickat till landets 21 regioner.

I Dalarna får covidavdelningspersonal 5 000 kronor extra per månad tills vidare. I andra regioner får all personal eller all hälso- och sjukvårdspersonal ett engångsbelopp.

I exempelvis Gävleborg får alla inom hälso- och sjukvården en engångssumma på 10 000 kr. Det finns också regioner som inte betalar något extra alls, däribland Västerbotten.