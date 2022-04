Skoterförare varnas för vårisar

Kolla isen en extra gång och ta det säkra före det osäkra, är budskapet från Nationella snöskoterrådet till den som planerar att ge sig ut på sjön med skotern under påsken.



Flera fjällsäkerhetskommitteér har på sistone manat till säkerhet och rapporterat att även om högt belägna sjöisar oftast är säkra, är flera sjöisar tunnare och svagare än vanligt.



Särskilt ovana förare som besöker fjällen under påsken uppmanas att ta det försiktigt. Under de senaste tio åren har de flesta dödsolyckorna med snöskoter skett under mars och april.