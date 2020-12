Slopat fribelopp förlängs ett halvår

Fribeloppet, gränsen för hur mycket man får tjäna utan att studiemedlet från CSN påverkas, slopas även under första halvan av 2021, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

Regeringen, C och L enades under våren om att avskaffa fribeloppet 2020 ut, för att studenter skulle kunna jobba extra inom vården utan att riskera sänkt studiemedel under pandemin.

Nu har partierna enats om att fribeloppet förlängs till sista juni i år.

– Vi befinner oss i en akut situation och vi behöver alla händer som vi kan få i vården, säger Marie Nilsson (L).