SMHI: Slut på högsommarvärmen

Juni har gjort storstilad entré, med temperaturer på 25 till 30 grader i större delen av landet de senaste dygnen – men nu slår det om och blir markant svalare.

– En front med regn och skurar har dragit in från sydväst över Götaland, och bakom den strömmar svalare luft in. Det rör sig norrut och kommer nå norra Norrland under söndagen, säger Therese Gadd, meteorolog vid SMHI.

När nederbördens front når landets nordliga delar väntar kraftiga skurar och inslag av åska. Sedan väntar ett par dagar av något lägre temperaturer.