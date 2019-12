SMHI varnar för blixthalka

Ett lågtryck rör sig österut och in över landet. På grund av sjunkande temperaturer och nederbörd har SMHI utfärdat en klass 1-varning för blixthalka i Gävleborgs län och i Svealand.



Varningen gäller under lördagen.



Även i Värmland och Dalarna kan snöfall och underkylt regn frysa till och skapa problem på vägarna.



Framför allt är det under sen eftermiddag och kväll som sjunkande temperaturer i kombination med blöta vägbanor riskerar att leda till halka på vägarna i Gävleborg och Svealand.