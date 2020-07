SMHI varnar för kuling på Östersjön

SMHI utfärdar en klass 1-varning för kuling på norra och mellersta Öster- sjön. Medelvinden kan bli från 14 till 25 meter per sekund.



SMHI skriver att det är ”farligt för fritidsbåtar och små yrkesfartyg”.



Vindstyrkan väntas råda under natten mot torsdag samt torsdag morgon på norra Östersjön och från onsdagskvällen till torsdag morgon på mellersta Östersjön.



Om prognosen ändras till 25 meter per sekund, eller mer, kommer varningen att uppgraderas.