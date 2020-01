SMHI varnar för stora snömängder

Stora mängder snö, upp till 15 centimeter på sina håll, väntas i Dalarnas och Västernorrlands län under dagen och under onsdagen. SMHI har utfärdat en klass 1-varning för snöfall.



– Det väntas större snömängder i de här områdena, därför har vi gått ut med en varning, säger SMHI:s meteorolog Lisa Frost.



För Dalarnas del drar snöfallet in under eftermiddagen och når Västernorrland framåt kvällen. Störst mängder väntas i Västernorrland där det kan komma mellan 10 och 15 centimeter snö, medan det väntas 5-10 cm i Dalarna.