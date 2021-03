Ett kraftigt snöoväder drog under morgonen in under västra Sverige, med flera trafikolyckor i sitt spår.

Flera krockar och singelolyckor har inträffat i Värmland, Dalsland och Bohuslän, skriver TT. Inga allvarliga personskador har dock rapporterats.

SMHI har utfärdat en klass 2-varning för området. Klass 1-varning gäller i merparten av Svealand och Götaland samt Västernorrlands län.

Mellan 5 och 10 centimeter snö väntas under dagen, lokalt upp till 15 centimeter.