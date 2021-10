Stillahavsorkan hotar Mexiko

Orkanen Rick är på kurs mot Mexikos Stillahavskust och ökar i styrka. Den väntas dra in över fastlandet på söndag kväll eller måndag, lokal tid, som en knapp kategori 3-orkan.



”När den passerar över land kommer den att ge upphov till intensiva skyfall och eventuella jordskred och översvämningar, liksom stigande vattennivåer i bäckar och floder”, enligt en varning från myndigheterna i Mexiko.



Den starkaste orkanen som hittills dragit in över Mexiko den här säsongen var Grace som drog in den 21 augusti och dödade elva människor.