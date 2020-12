Stockholm vill ställa in ej akut vård

Region Stockholm vill ställa in vård som inte är akut och nödvändig till och med den 31 januari. Beslut ska fattas under eftermiddagen.



– Vi behöver fokusera på akut och nödvändig vård, och därför kommer vi att föreslå att planerad, ej nödvändig vård ställs in, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson.



Vårdbehovet i Stockholm är historiskt högt, enligt Region Stockholm. Vården har gått upp förstärkningsläge och nu försöker sjukvården skaka fram fler vårdplatser. -Det är ett mycket allvarligt läge, säger Eriksson.