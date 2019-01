Stökig start på det nya året

Det nya året inleddes som det gamla avslutades – mycket stök och raketer samt smällare som riktats åt fel håll.

Vid Handens pendeltågstation i Haninge började ett flertal personer slåss och när de kom ner på spåren stoppade tågledningen all trafik som passerade stationen, såväl norr- som södergående. Tågstoppet hävdes 01.20.

I Malmö sköts en raket in i en lägenhet en timme före tolvslaget. Det var den andra raketen som kom in i en lägenhet under kvällen.

I Göteborg rapporteras det om 17 bränder i bilar och containrar. Orsaken är oklar.