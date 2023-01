Stor brand i Guyoung i Seoul

På torsdagskvällen bröt en brand ut i den fattiga stadsdelen Guryong i Seoul, Sydkorea, rapporterar AP.

Branden skadade minst 60 hem och runt 500 människor tvingades att fly.

Byn är känd för sina täta rader av provisoriska hus. Branden tros ha startat i en av områdets lägenheter gjord av plast och plywood.

Över 800 brandmän, poliser och hjälparbetare sattes in för att bekämpa branden och för att evakuera boende. Under natten mot fredag meddelade myndigheterna att branden var under kontroll och att inga dödsfall inträffat.