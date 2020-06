Stor brandrisk på flera håll i Sverige

De kommande dagarna råder det stor brandrisk i stora delar av Sverige.



-Det är ett ytterst allvarligt läge, säger Johan Szimanski, räddningsledare för Mora brandkår, till SVT Nyheter.



Det råder just nu risk för skogsbrand i åtta av 21 län, och ett stort antal kommuner har infört eldningsförbud.



Höga temperaturer, en lång tids torrt väder och brist på nederbörd har gjort att det är mycket torrt i skogen.



Enligt SMHI:s prognos kommer risken för bränder att kulminera under fredagen med en fortsatt hög antändningsrisk under lördagen.