Stor ökning av antalet varsel

I spåret av den ekonomiska krisen efter corona ökar antalet varsel markant. Varselnivån har länge legat på en låg, jämn nivå, men nu har det ändrats.



Från första till 15 mars rapporterades 4 669 varsel in till Arbetsförmedlingen. Under hela mars 2019 var siffran 3 292. Storstäderna drabbas klart hårdast, där 75 procent av varslen har skett i Stockholms län.



Ökningen är störst inom hotell- och restaurangverksamhet samt personliga och kulturella tjänster, där över 3 000 personer har varslats under de två första veckorna i mars.