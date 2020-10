Stor ökning av nya fall i Stockholm

2 966 nya fall av corona konstaterades i Region Stockholm under förra veckan. Det är nästan en fördubbling jämfört med veckan innan, då 1 657 nya fall noterades, enligt ett pressmeddelande.



– Det är ett allvarligt läge. Vi vet inte vart detta tar vägen, säger chefläkare Elda Sparrelid till DN.



En markant ökning av antalet som får sjukhusvård med anledning av covid-19 har också konstaterats i Region Stockholm. Just nu rör det som om 119 patienter, 34 fler än i fredags. 14 personer får just ni intensivvård med anledning av covid-19.