Stor skillnad mellan olika regioner

Andelen avlidna personer med covid-19 i relation till invånarantal skiljer sig stort mellan regionerna.



Gävleborg, med högst andel, har över tre gånger fler avlidna per 100 000 invånare än Västerbotten, som har lägst. Gävleborg har 161 avlidna per 100 000 invånare – Västerbotten 45.



Stockholm ligger näst högst i landet med 154 avlidna per 100 000 invånare.



Enligt Johan Kaarme, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Gävleborg, utreder regionen om dödstalet går att koppla till den höga smittspridning som fanns i regionen i december.