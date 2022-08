Stor studie: Hurtbullarna lever längre

Att regelbundet röra på sig har många kända hälsofördelar, som att det kan förlänga livslängden.

I en studie som följde över 400 000 amerikaner under 1997-2014, hade de som regelbundet tränade både styrke- och konditionsträning lägst risk att dö, rapporterar The New York Times.

Forskarna kom fram till att de som tränade en timme i veckan löpte 15 procent lägre risk att dö jämfört med de som inte tränade alls. För de som tränade tre timmar i veckan var siffran 27 procent.

För de som även styrketränade en till två gånger var siffran 40 procent.