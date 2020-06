Stor vårdskuld efter pandemin

70 000 operationer har ställts in under pandemin, och i många regioner fortsätter operationsköerna att växa. En kartläggning som SVT gjort visar på en stor oro när det gäller möjligheten att ta sig an vårdskulden till hösten.

-Tidigare har vi ibland köpt platser i andra regioner. Det går inte nu. De har också en vårdskuld, säger Lotta Olmarken Ingler, hälso- och sjukvårdsdirektör i region Dalarna.

Om pandemin fortsätter finns, enligt Läkarförbundet, risk för att 200 000 operationer ställas in i år.