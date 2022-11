I helgen väntas ett rejält väderomslag när kalluft strömmar in och för med sig kraftiga snöfall.

-Det kommer att kännas ganska vintrigt, och det är hög tid att slänga på vinterdäcken, säger Niklas Einevik, meteorolog på SMHI, till TT.

Det ostadiga vädret gäller främst Östergötland och ner över Kalmar län.

-Men det kommer att sprida sig under natten mot lördag och under lördagsdygnet. Det kommer att beröra större delen av Öland, Gotland, Ostkusten och så småningom in över Sörmland.