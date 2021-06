Flera stora sajter i hela världen, bland annat myndigheter och nyhetsmedier, ligger nu nere.

I Sverige tycks Aftonbladet, TV4 och Svenska Dagbladet ha drabbats av samma problem.

Internationellt berörs bl.a. The New York Times, BBC, CNN och Le Monde. Inte heller Amazon eller den brittiska regeringens sajt går att komma in på.

Problemen uppstod vid tolvtiden, svensk tid. Ännu är det inte känt vad som ligger bakom problemen, enligt TT.