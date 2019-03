Stora snömängder väntas i norr

Ett lågtrycksområde är på väg in över landet. På söndag kan det falla rejält med snö som kan ställa till problem i främst södra Norrland, där SMHI har utfärdat flera varningar.

-Vi har åtta stycken nederbördsvarningar, sju stycken är klass 1 och sedan har vi en klass 2-varning för Västernorrlands län, säger Henrik Reimer, meteorolog vid SMHI till TT.

Lågtrycket rör sig under natten mot söndag in över Götaland från sydväst. Under söndag eftermiddag drar det in över Gävleborgs och Västernorrlands län, med risk för stora mängder snö.