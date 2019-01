Vinterstormen Jan drar in över fjällen och flera varningar är utfärdade. Vindbyar i orkanstyrka sveper in på uppemot 50 meter per sekund och vägar och tågtrafik har stängts av.

Samtidigt är lavinfaran stor. -Att vistas på fjället kan vara väldigt farligt, säger meteorolog Moa Hallberg.

SMHI har höjt sina varningar i fjällkedjan till klass 2 inför fredagen. Kulmen på vindstyrkorna infaller under förmiddagen på fredagen och för att sedan sakta avta under eftermiddagen och natten mot lördagen.