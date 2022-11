I staden Bachmut i östra Ukraina fortsätter de hårda striderna som utkämpats mellan Ukraina och Ryssland under de senaste veckorna.

Enligt den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW) har de ryska styrkorna gjort ”stegvisa” framsteg i området de senaste dagarna.

Ryssland hävdar bland annat att man tagit kontroll över flertalet mindre byar kring Bachmut, men det innebär inte att en rysk omringning av staden är förestående, enligt tankesmedjan.