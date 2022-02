Stridsfordon i Paris inför protest

Tusentals motståndare till vaccinpass och coronasrestriktioner har samlats i utkanten av Paris.



Demonstranterna, som åkt från olika delar av Frankrike, är inspirerade av ”Frihetskonvojen” i Kanada. Den blockerar Ottawas gator med hundratals lastbilar och lamslagit trafiken med USA, i protest mot att vaccinkrav har införts för att ta sig in i Kanada.



Över 7 000 poliser i Paris har kallats in för att stoppa demonstranterna från att ta sig in i staden och blockera gatorna. Även stridsfordon har placerats ut på gatorna i Paris.